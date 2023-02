Giorgia torna a Sanremo 2023 a distanza di 22 anni dall’ultimo Festival. Qual è il significato della sua canzone dal titolo “Parole dette male”? Ecco, a seguire, tutto quello che sappiamo.

Giorgia a Sanremo 2023, significato canzone

“Parole dette male” è una ballata dalle sonorità contemporanee che fa leva sull’eccezionale versatilità della sua voce.

È una canzone d’amore che racconta una relazione passata: “Ogni tanto ti vedo in giro ma poi non sei tu” dice all’inizio della canzone Giorgia, perdendosi poi in ricordi come “Le tue risate e fare i cretini nei prati” che ricordano “Questo piccolo grande amore”.

Ma l’emozione non si può provare a ripetizione, dice la cantante, e tra i ricordi ci sono purtroppo anche delle “ultime parole, quelle dette male, maledette”.

Emanuel Lo e il figlio Samuel: vita privata di Giorgia

Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, è un nuovo professore di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ballerino, coreografo, regista e autore, è il compagno ufficiale di Giorgia, dalla quale nel 2010 ha avuto un figlio.

Emanuel e Giorgia stanno insieme da quasi vent’anni.

Nel 2010 sono diventati genitori per la prima volta di Samuel, che oggi ha 12 anni ma di cui non hanno mai condiviso alcuna foto social.