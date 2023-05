Ginevra Lamborghini ha partecipato ad alcune puntate di Beautiful girate in Italia proprio in queste settimane. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, intervistata tra le pagine di Chi Magazine ha svelato le sue emozioni a caldo.

Beautiful lo conosco da quando ero bambina e mia mamma, vent’anni fa, me lo faceva vedere all’ora di pranzo. Se devo essere sincera io aspettavo di vedere i cartoni animati, ma, alla fine, è servito anche quello visto che ora mi sono ritrovata in questo set.

Mi avrebbe fatto piacere anche fare solo la comparsa, ma avere avuto persino un ruolo è bellissimo ed emozionante. È un po’ come il Grande Fratello Vip: ero sempre abituata a vederlo in tv, ma non pensavo di farne parte.

Ginevra ha svelato quando la vedremo in TV:

Mi sono goduta l’esperienza e sono curiosa di vedere le puntate che andranno in onda tra un anno.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato pure del reality show:

È stata un’esperienza unica, molto emozionante. Ho vissuto alti e bassi, ci sono stati momenti non belli, ma alla fine mi sono affezionata a tutti, compreso quelli che non mi sopportano. È andata bene così.

Se tornassi indietro avrei voluto piuttosto trovare il modo di avere una dialettica migliore. Se ho avuto dei problemi è stato proprio per una questione di dialettica. Alle critiche sono sempre stata pronta. Se la critica è usata in modo costruttivo serve, al contrario se viene utilizzata in modo distruttivo, ed è quella che ho ricevuto io, ti fa vivere momenti spiacevoli.

Per fortuna poi ho superato tutto grazie alle persone che mi hanno capita. Forse sono stata un po’ ingenua e non ero pronta a tutto l’odio che i social possono scatenare. Ma ora è acqua passata e spero in un futuro “beautiful”.