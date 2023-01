La morte di Gina Lollobrigida ha acceso i riflettori sulla vita privata della grande diva del cinema, scomparsa all’età di 95 anni. La sua vita sentimentale è stata molto tumultuosa. Nonostante i numerosi corteggiatori, la ‘Bersagliera’ ebbe un solo marito, Milko Skofic, dal quale ebbe il suo unico figlio Andrea.

L’ex marito Milko Skofic è stato un produttore cinematografico, attore e medico sloveno. Era il 1949 quando Gina Lollobrigida convolò a nozze con lui. Un matrimonio che Gina decise di celebrare in tutta fretta ma al solo scopo di superare un grosso trauma.

Nel 2018, come rammenta oggi Il Mattino, la Lollo raccontò a Libero di essere stata violentata da un noto calciatore della Lazio. All’epoca aveva appena 18 anni e frequentava l’accademia delle Belle Arti a Roma. Gina fu ingannata dal calciatore: lei pensava già al matrimonio quando invece lui era già fidanzato. Per questo decise di chiudere quella storia. Più tardi i due si ritrovarono; lui la invitò a una festa e le offrì da bere, poi i ricordi divennero offuscati. Un anno dopo fu lui a confidarle dello stupr0:

In quell’occasione decise di rivelarmelo, aveva abusato di me. Restai sconvolta non solo da quella verità di cui dentro di me ero sempre stata cosciente, ma dalla cattiveria di quell’uomo, di cui ero anche stata innamorata un tempo. Questa vergogna me la sono portata dietro come un bagaglio pesante. Mi sentivo distrutta e mi sposai in fretta con quello che fu mio marito per superare il trauma, non per amore.