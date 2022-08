Cosa hanno in comune Gilles Rocca e Nicolas Vaporidis? Oltre alla carriera da attori e la partecipazione all’Isola dei Famosi, i due per un periodo sono stati legati da una persona.

In una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Mio, Gilles Rocca ha svelato di essere stato fidanzato con la sorella di Nicolas Vaporidis (oggi si sentono ancora e sono grandi amici):

L’attore divenuto celebre per via del Sanremo con protagonista Morgan, ha svelato di aver vissuto una storia con Ilenia Vaporidis quando entrambi frequentavano il liceo:

Nicolas è stato una sorpresa: ha un carattere molto simile al mio, un po’ burbero in apparenza, ma è stato più bravo di me a farsi scivolare le cose addosso e ha tirato fuori una caparbietà che io non ho avuto la forza di tirare fuori. Ilenia fu il mio primo amore, andavamo a scuola insieme.