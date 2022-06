Gigi D’Alessio vieta di menzionare Anna Tatangelo durante il suo show? A quanto pare… dopo la separazione avvenuta nel 2020, pare che i rapporti tra la ex coppia non siano affatto pacifici.

A confermare i rapporti poco distesi tra i due ex compagni ci ha pensato il settimanale Chi Magazine che ha svelato per quale motivo Anna Tatangelo non era presente all’evento di Piazza del Plebiscito di Gigi D’Alessio (e non ha ottenuto neppure una citazione).

A quanto pare l’artista neomelodico avrebbe chiaramente espresso il desiderio di non menzionare la sua ex compagna:

Anche agli ospiti è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto nel segno del rispetto.



Nel frattempo Gigi D’Alessio è diventato padre per la quinta volta ed ha una nuova compagna.

Anche Anna Tatangelo, dopo alcuni alti e bassi, pare aver ritrovato la serenità tra le braccia del collega Livio Cori: “Ai suoi sogni di gloria in tv deve anteporre la fidanzata”, raccontava sempre Chi spiegando una certa gelosia di Lady Tata nei confronti delle aspirazioni del bel Livio.

Il comunicato sulla separazione