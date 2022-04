Secondo Chi Magazine sarebbe finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. I due cantanti stavano insieme da circa un anno ma solo da poco avevano ufficializzato la loro storia d’amore rendendola pubblica con alcune Instagram stories e qualche fotografia (ora sparita).

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati

È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. – scrive Chi sul suo profilo ufficiale – I due avevano ufficializzato da poco la loro relazione, che durava da oltre un anno. «Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo”», scriveva felicissima Anna Tatangelo solo qualche giorno fa su Instagram sotto questo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

La fotografia in questione, come vi scrivevamo, adesso non è più online: cosa sarà accaduto alla celebre coppia?

Vedremo se, nonostante la grande riservatezza, confermeranno oppure no la loro separazione.

Livio Cori è Liberato? Il mistero esploso nel 2017

Livio Cori è nato nel 1990 e cresciuto nei famosi Quartieri Spagnoli. Dopo diverse collaborazioni con esponenti della scena rap come Ghemon e Luché raggiunge grande popolarità partecipando alla terza stagione della serie Gomorra vestendo i panni di ‘O Selfie, membro della gang dei Talebani.

Per l’occasione Livio Cori firma anche un brano della colonna sonora, Surdat. Su di lui aleggia un mistero: che possa essere colui che si nasconde dietro il misterioso progetto musicale di Liberato, artista (o forse collettivo di artisti?) esploso sul web nel 2017?

Su di lui non si sa nulla anche perché quando compare lo fa sempre con un cappuccio. Nessun ufficio stampa (si dice), nessuna casa discografica: solo la potenza della rete.

In molti confrontando i brani di Livio Cori e quelli di Liberato hanno notato analogie melodiche, ma Livio per ora ha sempre negato di essere lui la persona che si cela dietro quel progetto.