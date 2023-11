Gianni Sperti è fidanzato? L’opinionista di Uomini e Donne ha rivelato di essere innamorato: chi è la persona fortunata che ha scelto il celebre personaggio televisivo per stare al suo fianco? Scopriamo tutti i dettagli.

Gianni Sperti, canzonando un po’ il mondo del gossip, ha svelato di essersi pazzamente innamorato della sua cagnolina di nome Mina.

Gianni è stato sposato con la showgirl Paola Barale dal 1998 al 2002 e da quel momento non si è saputo più nulla sulla sua vita privata:

Il pensiero sul suo orientamento sessuale

La cosa che mi dà fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere o pensare o chiedere alla persona che tendenza sessuale abbia. Che io sia omosessuale o non lo sia, forse sì forse no, non lo dirò mai.