Luciano Punzo dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip è un po’ sparito dai radar. Ecco perché, ospite di Casa Pipol, ha svelato alcuni retroscena interessanti parlando di un bacio mai andato in onda tirando in ballo pure Giaele De Donà che, a sua detta, gli avrebbe fatto una confessione bollentissima.

Nella casa mi intrigava un po’ Nikita Pelizon a livello di personalità. – riportano le colleghe di IsaeChia – poi lei era orientata verso Onestini e mi ha fatto piacere questa cosa anche se lui non ricambia gli stessi sentimenti.

Andavo d’accordo con tutte le ragazze lì dentro. Se a me non mi scatta quella cosa, non ci provo. Con Patrizia Rossetti non c’è stato mai niente. Ci fu una serata delle favole e iniziammo a scherzare e poi ci scambiammo un bacio amichevole in confessionale. Un bacio a stampo, affettuoso.