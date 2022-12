Miriana Trevisan ha attaccato pubblicamente Soleil Sorge e Sonia Bruganelli. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha postato un video tratto dalla presentazione del libro dell’italo americana in cui si parla proprio dell’ex di Non è La Rai all’interno di un capitolo.

Soleil ha scritto di Miriana tirando in ballo anche il suo avvicinamento con Nicola Pisu avvenuto all’interno della Casa più spiata d’Italia.

La Trevisan, oltre a condividere il video, ha aggiunto una didascalia di “fuoco”, taggando i diretti interessati:

Ho ricevuto questo video in cui sono esplicitamente, nominata e attaccata per l’ennesima volta; come donna, madre persona e artista. Per quanto mi lusinghi essere diventata un personaggio letterario, trovo molto squallido usare il rapporto creatosi tra me e Nicola per dimostrare la “bontà della stronz*”.

Ancor di più lo è vedere una donna con una grande capacità intellettuale come Sonia assecondare la sua paggetta in questo circo.

Grazie al grande fratello, migliaia di persone hanno visto, in modo trasparente, la mia voglia di mettermi in gioco e, a differenza di altri, credere davvero in Nicola Pisu come persona e come uomo giusto o sbagliato che sia.

Anche se continuamente attaccata su ogni fronte, sono fiera di essere stata costruttiva con chi aveva voglia di realizzarsi.

Additare continuamente “un amico” come fragile non è un gesto di difesa nei suoi confronti, ma solo un autoelogiarsi per vendere libri. L’unica che l’ha trattato come una persona guarita sono stata io.

Inoltre, ho messaggi privati che provano che Nicola Pisu ha capito la situazione considerandosi, dispiaciuto nei miei confronti per tutto.

Grazie a queste “maestre di vita” per avermi fatto capire cosa non voglio essere o diventare.