Giacomo Urtis è tornato da qualche settimana nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di concorrente ma in coppia con Valeria Marini. Prima del suo ingresso ha però fatto una promessa importante a Jessica Alves, amica ed ex fidanzata, un tempo Rodrigo Alves, l’ex Ken umano.

Giacomo Urtis, le confessioni di Jessica Alves

Tra Giacomo Urtis e l’allora Rodrigo Alves, nel 2019 nacque una forte attrazione, seguita da una frequentazione, come amici prima e poi come fidanzati. Successivamente Alves annunciò di voler cambiare sesso diventando Jessica.

Anche in quel periodo molto delicato, ad essere sempre presente nella sua vita ci fu Giacomo Urtis, a sua volta in cura per “accettare” il cambiamento di sesso di Rodrigo. Oggi, Jessica ha rilasciato una intervista a Spyit.it in cui ha dichiarato di non aver mai smesso di amare Giacomo:

Lo amo ancora. Lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente.

Dopo il suo ingresso al GF Vip, Jessica ha ammesso di sentire molto la sua mancanza:

Noi ci sentivamo spesso, tante volte sono venuta a Milano per stare con lui e, ogni volta, è stato bellissimo. Lui mi ha conosciuta e mi ha amata quando ero Rodrigo ma mi ha anche apprezzata da Jessica. Conosce ogni centimetro del mio nuovo corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani.

Le confidenze sono andate ben oltre tanto da ammettere:

Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio.

Per poter restare incinta però, Jessica si sottoporrà ad un trapianto di utero per poi farsi fecondare col seme di Urtis. Le critiche non sembrano spaventarla: