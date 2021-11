Perché, da ore, non si parla d’altro che di Ghali e Matteo Salvini? Ieri allo stadio San Siro di Milano si è “consumato” uno dei derby più importanti degli ultimi tempi: Milan e Inter. Nella tribuna milanista erano presenti sia il trapper che il segretario della Lega.

Ero seduto dietro a Ghali – ha rivelato un presente a Dagospia – . Al nostro gol, è saltato in piedi per esultare e quasi immediatamente ha urlato, rivolto a Salvini (a 5 metri alla sua destra): ‘Buffone, tu che caz***o esulti? Ha segnato un neg***o. Un neg***o come me, come tanti e come tanti di quelli che tu fai morire in mare! Vergognati!”.

Salvini sarebbe rimasto “muto e seduto, e l’invettiva è durata un minuto circa. Qualcuno in tribuna ha provato a prendere le difese di Salvini, ma pochi ed in modo contenuto; altri hanno urlato ‘dai Ghali’. È arrivata quindi la sicurezza dello stadio per provare a ridurre la vicenda”.