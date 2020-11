GF Vip, Giulia Salemi sbotta contro Elisabetta Gregoraci: “Mi fa passare per accattona e gatta morta, non ci sto!” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci è gelosa di Giulia Salemi? Ieri, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda in prima serata su Canale 5, c’è stato uno scambio di opinioni particolarmente croccantello con protagonista anche Briatore.

GF Vip, Giulia Salemi sbotta contro le insinuazioni della Gregoraci

“A me risulta che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello tra te e Giulia ci fosse una certa ruggine legata a una vacanza di molti anni fa”, ha affermato Alfonso Signorini. Di contro, Elisabetta Gregoraci si è mantenuta vaga:

Non sono mai andata in vacanza con lei. L’ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me.

Giulia Salemi non ha reagito bene:

Voi non stavate già insieme e io ero lì invitata da Domi. Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto. Ho visto Elisabetta 3 volte, e per 3 volte l’ho vista in un locale dove veniva a braccia conserte e ti guardava da testa a piedi. Ero una povera sfigata, lei era la donna di Briatore. Io sia ieri che oggi non sono una che se la tira. E’ vero che non potevo permettermi delle vacanze. Amore ma tu non mi hai mai cagato di pezza, manco ‘ciao’ mi dicevi.

Successivamente la persiana power si è sfogata in giardino con Dayane Mello: