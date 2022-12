GF Vip, ex concorrente stronca il cast dell’attuale edizione: cosa manca nella Casa, il confronto

Davide Silvestri è stato uno dei principali protagonista della passata edizione del GF Vip, arrivando ad un passo dalla vittoria. L’ex Vippone è intervenuto nelle passate ore ospite di Casa Pipol, commentando in maniera non positiva il cast dell’edizione in corso del reality condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip, cosa pensa Davide Silvestri dell’attuale edizione

Gli impegni lavorativi di Davide Silvestri sono tali da non permettergli di poter seguire con attenzione il GF Vip ma pare che una sua idea sul cast se la sia comunque fatta. E sembra non convincerlo pienamente. Ecco quali sono state le sue parole:

Forse manca la parte artistica. Quest’anno vedo solo la ricerca di baci, di relazioni. Manca la parte artistica dell’anno scorso, quella che facevamo io e Alex Belli, con Soleil Sorge, Katia Ricciarelli. Quella parte creativa, che poteva dopo un po’ stufare la gente. La gente si lamenta, però vuole vedere. Non mi sembra che ci siano persone, dal punto di vista artistico, creative. Io magari poi stufavo con la mia parte artistica, per carità…

Secondo Davide Silvestri, nell’attuale edizione del GF Vip ci sarebbe anche qualcuno che sta cercando di imitare Alex Belli e la sua versione di ‘amore libero’. In merito ai Vipponi, colui che proprio non lo convince sarebbe Antonino Spinalbese, mentre Oriana Marzoli gli susciterebbe una certa simpatia.