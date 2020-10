Ucci ucci, sento odor di caffeucci. Cosa ci fanno insieme Piero Barone ed Elisabetta Gregoraci a Montecarlo durante l’ora del Tè? La fotografia “incriminata” è saltata fuori dall’account ufficiale del giovane tenore italiano.

Novella 2000, spulciando sul web, ha trovato questo prezioso scatto che mostra Piero Barone insieme ad Elisabetta Gregoraci in quel di Montecarlo alle prese con una pausa confortante:

Noi di Novella 2000 abbiamo indagato a fondo sulla faccenda e abbiamo così trovato una foto sospetta proveniente proprio dalle storie in evidenza Instagram di Piero Barone! L’immagine risale a qualche mese fa, quando il tenore si trovava in vacanza a Montecarlo. In uno degli scatti si nota come il giovane artista sia proprio in compagnia di Elisabetta Gregoraci! I due appaiono sorridenti e radiosi, e sembrerebbero essere in perfetta sintonia.