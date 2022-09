Vi ricordate di George Leonard? (Non chiedetemi il perché ma mi ricorda Alex Belli). Il principe del GF in chiave “nip” del 2015, intervistato tra le pagine del settimanale Mio si candida per il Grande Fratello Vip e svela quali sono oggi i suoi rapporti con Carmela Gualtieri, ex compagna con la quale ha avuto una figlia di nome Violante.

George Leonard al Grande Fratello Vip? Rapporti oggi con Carmela Gualtieri

George Leonard oggi si è trasferito ad Ibiza dove passa sei mesi all’anno disegnando occhiali: “Ho iniziato cinque anni fa a dedicarmi all’eyewear. Realizziamo gli occhiali in microfibra di vinile, riciclando i famosi dischi. Ogni occhiale ha un riferimento a un disco particolare”.

A più di 10 anni di distanza dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Leonard vorrebbe partecipare alla versione Vip:

Se mi chiamassero lo farei tranquillamente. Mi sono divertito tantissimo nella casa, anche se oggi lo farei con un’altra mentalità. E le farei innamorare tutte!

E per quanto riguarda i rapporti oggi con Carmela Gualtieri (conosciuta nella Casa), svela:

Abbiamo un rapporto positivo. Stiamo bene insieme quando ci vediamo per la bambina. C’è reciproco rispetto e voglia di costruire: bisogna crescere una figlia insieme. Con tutte le mie ex ho mantenuto un bel legame: non sono una persona litigiosa, sono contento se stanno bene, perché sono le mamme dei miei figli.