Geolier: vero nome e fidanzata, chi è Valeria (Vd’A)

Geolier è un nome ben noto nel panorama musicale italiano, in particolare nel genere rap. Ma chi è realmente il cantante e qual è la sua vita privata? Scopriamo insieme il suo vero nome e la fidanzata.

Geolier: vero nome e fidanzata, chi è Valeria

Il vero nome di Geolier è Emanuele Palumbo. Nato a Napoli il 23 marzo 2000, Emanuele ha mostrato una grande passione per la musica fin da piccolo, in particolare per il rap.

Il suo pseudonimo, Geolier, è un termine francese che significa “secondino”, che è anche come vengono chiamati gli abitanti di Secondigliano, il quartiere di Napoli dove è nato.

Per quanto riguarda la vita privata del famoso rapper, è noto che è fidanzato con Valeria, una giovane ragazza di Napoli.

Valeria, nota nel panorama web con il nome d’arte Vd’A, è una delle influencer di moda più seguite tra i giovanissimi d’Italia.

La coppia è molto affiatata e si mostra spesso insieme sui social. Nonostante ci siano stati dei rumors su una possibile rottura, sembra che Geolier e Valeria siano più innamorati che mai.

