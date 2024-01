Michelle Cavallaro è la fidanzata di Alex Wyse? Chi è e gli indizi

Michelle Cavallaro è la fidanzata di Alex Wyse? Noto per la sua partecipazione ad Amici 21, Alex è un cantante italiano molto amato dal pubblico e particolarmente apprezzato soprattutto dal pubblico più giovane. Celebre la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici.

Michelle Cavallaro è la fidanzata di Alex Wyse?

La vita sentimentale di Alex Wyse è stata al centro dell’attenzione dei media, in particolare per via della sua relazione con Cosmary Fasanelli, ex allieva di Amici e oggi velina di Striscia la notizia. Ma qual è la sua attuale situazione amorosa?

La relazione con Cosmary Fasanelli

Alex Wyse e Cosmary Fasanelli si sono conosciuti durante la loro partecipazione ad Amici 21. La loro relazione è fiorita nel corso del programma di Maria De Filippi, ma purtroppo si sono lasciati dopo poco tempo e la ballerina si è successivamente fidanzata con Nunzio Stancampiano (ma anche la loro relazione si è poi conclusa da alcuni mesi).

La nuova fidanzata di Alex Wyse

Dopo la fine della sua relazione con Cosmary Fasanelli, Alex Wyse sembra aver ritrovato l’amore. Secondo alcune fonti, la nuova fidanzata del cantante sarebbe Michelle Cavallaro, influencer ed ex de Il Collegio.

Proprio Michelle, durante una live da Grenbaud, ha parlato del suo ragazzo ideale:

Ho un debole per i cantanti, forse perché anche io canto ed è una passione che ci accomuna. Mi piacciono i romanticoni. Team bravi ragazzi!

Che sia l’indizio principale che conferma la storia in corso con Alex?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Wyse (@imalexwyse)