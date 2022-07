Nuovo intervento chirurgico per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne? Ecco cosa potrebbe rifarsi: Tina Cipollari interviene

Gemma Galgani, dopo avere aggiustato la dentatura, fatto un lifting ed essersi rifatta labbra e décolleté, dovrebbe tornare a Uomini e Donne “sconvolgendo” nuovamente il pubblico per via di un nuovo intervento: come avrà reagito Tina Cipollari?

Nuovo “ritocchino” per Gemma prima di Uomini e Donne? La reazione di Tina Cipollari

Tra le pagine di Nuovo, Riccardo Signoretti svela che Gemma Galgani potrebbe rifarsi il naso prima di Uomini e Donne:

Presto potrebbe avere un nuovo profilo. Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso. E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e donne dopo la rinoplastica.

Il chirurgo Luca Lecciso ha aggiunto:

Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici.

Questa indiscrezione ha scatenato la divertita reazione di Tina Cipollari che ha voluto commentare la notizia:

Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella.

Maria mostra delle foto di Gemma da giovane

Tina: eccola Nino D’Angelo a 15 anni quando cantava “pop corn e patatine” pic.twitter.com/xXmE7Pg7Y9 — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) June 22, 2022