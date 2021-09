Gemma Galgani tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo, ha svelato per quale motivo ha deciso di rifare il seno prima di ritornare in televisione con la nuova stagione di Uomini e Donne.

Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico. Un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo . Mi sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro.

E per quanto riguarda gli hater che la insultano, Gemma Galgani aggiunge:

Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente. Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri. Con un fisico nuovo mi sento meglio anche con me stessa. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero.