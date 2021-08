Gemma Galgani prima dell’inizio di Uomini e Donne ha deciso nuovamente di affidarsi alla chirurgia estetica. Dopo essersi rifatta i denti e un lifting al viso, la dama del trono over ha ritoccato labbra e seno.

Gemma Galgani conferma la chirurgia estetica: si è rifatta labbra e seno

A confermare questa indiscrezione ci ha pensato il VicoloDelleNews che parla di un litigio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani proprio per via degli ultimi ritocchini:

Sembra che durante la puntata Gemma e Riccardo abbiano avuto un battibecco. Inoltre la torinese ha ammesso di essersi rifatta il seno e aver fatto un ritocchino anche alle labbra e con Tina ne è uscita fuori una bagarre non indifferente.

Per quanto riguarda le altre anticipazioni del trono over di Uomini e Donne, presenti in studio oltre a Gemma presenti anche Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà prontamente in onda dal prossimo 13 settembre a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Tina Cipollari e Gianni Sperti ricopriranno ancora una volta il ruolo di opinionisti.

