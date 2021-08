Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: svelati gli ultimi due tronisti

Ieri è andata in scena la seconda registrazione di Uomini e Donne, in attesa di vedere in onda il dating show di Maria De Filippi, a partire da lunedì 13 settembre come sempre nel primo pomeriggio di Canale 5. Anche in occasione della seconda registrazione non sono mancate le anticipazioni rese note da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram (@Uominiedonneclassicoeover).

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: tronisti e over

Dopo aver conosciuto i primi due tronisti nella registrazione di Uomini e Donne del 24 agosto scorso, ieri pomeriggio sono stati svelati gli altri due. Ad affiancare il giovane veneziano giovane veneziano Joele Milan e Andrea Nicole Scavuzzo (erroneamente definita prima tronista ‘trans’ pur avendo completato il processo di transizione), sono Matteo e Roberta.

L’affidabile Lorenzo Pugnaloni, attraverso le sue Instagram Stories ci ha fornito ulteriori dettagli in merito: “Il secondo tronista si chiama Matteo!”, ha fatto sapere, “Sono iniziate le prime esterne per i 4 tronisti”. Il cerchio si è chiuso con la quarta tronista: “Si chiama Roberta ed è di Roma”, ha fatto sapere Lorenzo.

Come sappiamo è stata confermata la versione mista di Uomini e Donne. In merito il fondatore della seguita pagina Instagram dedicata al programma di Canale 5 ha fatto sapere:

Ida è uscita con due ragazzi, con uno è nata una piccola discussione. Protagonisti dis contri Gemma, Biagio e Isabella.

Sempre rispetto al trono over ha svelato che nel parterre degli over è presente anche Riccardo mentre non sono tornate nè Roberta nè Valentina.