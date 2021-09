Gemma Galgani svela quando lascerà per sempre il trono over di Uomini e Donne. Intervistata tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, la celebre dama ha menzionato anche due ex fidanzati ed ha parlato del suo rapporto con Tina Cipollari.

Gemma Galgani rivela quando andrà via da Uomini e Donne

Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via.

E su Tina, svela:

Dubito che ci sara’ mai la pace con Tina Cipollari. Però non capisco il motivo di tutto quell’astio nei miei confronti.

La dama torinese intervistata tra le pagine di Nuovo ha raccontato anche per quale motivo ha deciso di rifarsi il seno:

Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo. Per qualche giorno non ho potuto sollevare pesi né fare sforzi e, per un mese, non ho potuto fare attività fisica. Ho rinunciato alle vacanze, ma la cosa non mi è pesata. Alla fine ho trascorso l’estate a Torino: sono tornata a casa per riabbracciare le mie sorelle. Stare con loro non ha prezzo, è in assoluto la cosa che mi fa stare meglio.

Nonostante il cambiamento fisico, le ultime anticipazioni di Uomini e Donne in riferimento alle novità sentimentali di Gemma Galgani, ci parlano di nessun aggiornamento positivo per la dama.

Proprio la mancanza di corteggiatori avrebbe già sollevato in studio i nuovi litigi con Tina Cipollari.