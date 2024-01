Gaia De Martino assente da Amici 23: per quale motivo? Oggi, giovedì 25 gennaio c’è stata la nuova registrazione del talent show, scopriamo tutti gli spoiler e le anticipazioni.

Gaia assente da Amici 23, perché? Gli spoiler della nuova registrazione

Per quanto riguarda i ballerini del talent, Dustin si è dovuto scontrare con un compito e la conseguente maglia sospesa (per questo motivo è dovuto andare dritto in casetta).

Ecco le classifiche di ballo secondo le anticipazioni del profilo Twitter di GossipTv.

Gara di ballo giudicata da Nancy Berti, ecco la classifica:

Dustin Marisol Sofia Kumo Giovanni Nicholas Simone Lucia

Gara improvvisazione – amore Vs tradimento:

Simone (vince) Giovanni Dustin

Per quanto riguarda Gaia De Martino, invece, attualmente non si conosce il motivo della sua assenza ma vi aggiorneremo qualora avessimo delle news in merito.

Chi è la ballerina del talent

Gaia De Martino è una delle concorrenti più promettenti della 23esima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, sezione ballo. Nata a Napoli nel 2001, Gaia ha scelto di trasferirsi a Roma per coltivare la sua passione per la danza. Nel 2020, ha ottenuto una significativa vittoria vincendo il Grande Slam XIII edizione e un premio di 500 euro.

La danza per Gaia è più di una semplice espressione artistica; è stata infatti la sua ancora di salvezza durante episodi di bullismo. Gaia è entrata a far parte della classe di Amici 23, impressionando Raimondo Todaro, che l’ha scelta per la sua squadra.