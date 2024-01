Amici 23 spoiler, maglia sospesa per un ballerino e lite tra prof: “Discussione accesa!”

Amici 23, spoiler nuova registrazione 25 gennaio: cosa è accaduto? Oltre alle anticipazioni generali, diamo uno sguardo dettagliato al resto delle news compresa la maglia sospesa per un ballerino.

Amici 23, spoiler registrazione: maglia sospesa per un ballerino

Ecco come riferiscono i colleghi di SuperGuidaTV che ci parlano di una maglia “ritirata” ad uno dei ballerini più amati della scuola di Amici 23:

Compito di Dustin dato da Raimondo Todaro. Si tratta dello stesso in stile neoclassico dato da Alessandra Celentano a Nicholas. La maestra gli dà 3.5 e, proprio per questo motivo, il ballerino deve tornare in casetta immediatamente con la maglia sospesa. La Celentano ha proposto di far ballare Nicholas al posto del professionista e dopo Dustin per vedere le differenze tra loro due, ma è nata una accesa discussione.

AMICI ANTICIPAZIONI Video sulle lezioni di italiano tra Dustin e la Celentano #AMICI23 #amicispoiler — (@gossiptv__) January 25, 2024



Dustin Taylor è un ballerino australiano amico di Isobel, concorrente della scorsa edizione e ballerina professionista di quest’anno.

Dustin è stato voluto sia da Emanuel Lo che da Alessandra Celentano ma lui ha scelto quest’ultima.

