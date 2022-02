L’attrice Sabrina Ferilli è intervenuta oggi sulle frequenze di Radio Capital mettendo un punto definitivo al FerilliGate dopo il fuorionda a Sanremo 2022 che tanto ha fatto chiacchierare. Intervistata da Selvaggia Lucarelli ha potuto fare definitiva chiarezza e finalmente voltare pagina dopo che anche Amadeus aveva smentito le voci di una presunta tensione tra conduttore e co-conduttrice dietro le quinte.

Per tre lunghi giorni il fuorionda di Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo 2022 aveva tenuto banco sui social aprendo al cosiddetto FerilliGate e volando nelle tendenze di Twitter. In merito l’attrice è intervenuta a Radio Capital facendo chiarezza:

La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Cazzat* vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato…. ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto!