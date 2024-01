Chiara Francini, nota attrice italiana, è famosa non solo per il suo talento sul grande schermo, ma anche per la sua vita privata. Ecco uno sguardo più da vicino al suo fidanzato Frederick Lundqvist.

Frederick Lundqvist, chi è il fidanzato di Chiara Francini

Il fidanzato di Chiara Francini si chiama Frederick Lundqvist. Di origine svedese, è un ex calciatore che ha collezionato 5 presenze come difensore nella Nazionale svedese.

Attualmente, è il titolare di un’impresa di servizi di sicurezza.

Francini e Lundqvist sono legati da oltre 17 anni. Nonostante la loro lunga relazione, le foto di loro insieme sono molto rare, poiché entrambi sono molto riservati.

Tuttavia, sono stati paparazzati mentre passeggiavano per le vie di Roma, felici e innamorati.

Francini ha parlato raramente del suo compagno, ma quando lo ha fatto, ha sempre espresso grande amore e rispetto per lui. Ha dichiarato:

È un uomo estremamente ironico, ma anche silenzioso, molto attento. Lui mi ha resa libera e sicura di me. E ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire.

Nonostante la loro lunga relazione, Francini e Lundqvist non hanno figli insieme.

Vivono tra l’Italia e la Svezia e Francini ha confessato di essere più innamorata che mai di lui.

