Chi è Frederick Lundqvist, compagno di Chiara Francini: da quanti anni stanno insieme e perché non si sono sposati

Frederick Lundqvist è il compagno di Chiara Francini, l’attrice pronta a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 nel corso della quarta serata della kermesse musicale condotta da Amadeus.

Chi è Frederick Lundqvist, compagno di Chiara Francini da 17 anni

Lo svedese Fredric Lundqvist, affascinante e forte come un vichingo, è titolare di un’impresa di servizi di sicurezza ed ha un passato da calciatore.

Per quanto stiano assieme da 17 anni, entrambi sono infatti molto gelosi della loro privacy e da sempre preferiscono vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Eppure talvolta capita di vederli insieme.

Chi Magazine li ha beccati a Roma, per le vie del centro. Poi arriva anche la sosta in un bar per un caffè insieme (dove ci scappa anche un dolcissimo bacio sulle labbra).

Lei, molto elegante, a conferma dell’attenzione alla moda che dimostra anche negli scatti postati sul suo seguitissimo profilo Instagram. Lui con un look totalmente diverso: in tuta sportiva.

Ma in questa diversità si riesce a percepire quell’armonia che ha mantenuto saldo il loro amore in tutti questi anni.

Tant’è che del suo Fredric la Francini ha detto:

È un uomo estremamente ironico, ma anche silenzioso, molto attento. Lui mi ha resa libera e sicura di me. E ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire. Tutti i giorni mi sento una principessa.