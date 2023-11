Il fratello di Greta Rossetti interviene durante una Live e commenta il riavvicinamento tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, prossimi alla riappacificazione nella Casa del Grande Fratello.

Dopo la mamma di Greta è intervenuto anche il fratello che già in precedenza era intervenuto (malamente) per commentare l’affaire con protagonista Angelica Baraldi (che ha insultato) e Mirko.

Prima sulla questione si era interrogata anche la mamma della Rossetti che ha commentato in maniera piuttosto chiara tutti i dubbi di Mirko Brunetti:

Cosa ha detto il ragazzo? Le sue parole ti aspettano nel VIDEO in apertura del nostro articolo.

Joseph Rossetti, fratello di Greta, tramite le sue storie di Instagram si è scagliato contro Riccardo, il fidanzato di Angelica dopo le sue parole: “Io non accetto la morale da una che ha fatto la tentatrice“.

Ecco cosa ha detto Joseph:

Premettendo che a me del Grande Fratello e dei reality non me ne frega niente, però quando mi toccano mia sorella… male. Ho visto che il tipo di quella cessa… Angelica lì, che ci sta provando con il fidanzato di mia sorella, ha detto che lui non accetta critiche da una che ha fatto la tentatrice. Zio, ma la tua tipa ci sta provando con il fidanzato di quella che ha fatto la tentatrice, quindi… Di cosa parli? Tienila al guinzaglio, che è meglio.