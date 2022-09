Il GF Vip, alla fine, non si sarebbe rivelata la trasmissione giusta per Manuel. Parola di papà Franco Bortuzzo che con la sua intervista al settimanale Novella 2000 inevitabilmente ha sollevato un vero e proprio putiferio. Le parole dell’uomo, infatti, sono giunte a sorpresa a poche settimane dalla partenza della nuova edizione del reality che vedrà alla conduzione nuovamente Alfonso Signorini.

Franco Bortuzzo interviene dopo le parole sul figlio Manuel

Il motivo per il quale il GF Vip non sarebbe piaciuto particolarmente al figlio Manuel Bortuzzo non ci è dato sapere. Eppure secondo il padre Franco la sua presenza nella Casa di Cinecittà avrebbe solo contribuito a sollevare il gossip nei confronti del ragazzo, sebbene l’intento iniziale fosse stato altro.

In realtà la forza ed il coraggio del giovane nuotatore è sempre trapelata di puntata in puntata e, permettetemi di fare una piccola osservazione, nessuno lo avrebbe obbligato a iniziare una frequentazione con Lulù Selassié. Ma alla fine Franco Bortuzzo si è detto – sempre nell’intervista – felice di aver lanciato “un campanello di allarme” (!).

Le sue parole hanno inevitabilmente scatenato le reazioni social e sono stati in tanti ad accusare l’uomo di avere ‘sputato nel piatto dove ha mangiato’ insieme al figlio. Oggi però Franco Bortuzzo è intervenuto attraverso le sue Instagram Stories ed a quanto pare i toni sono stati tutt’altro che sereni: