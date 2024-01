Francesco Zenga è un attore emergente nel panorama televisivo italiano, noto per aver interpretato il ruolo di Nino nella serie TV Rai “La Storia”, ispirata ai romanzi di Elsa Morante: scopriamo chi è la sua fidanzata e qualche informazioni sulla sua vita privata.

Francesco Zenga, chi è la sua fidanzata?

Nato nel 2005, Francesco è originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Ha studiato al Liceo Scientifico a Nocera, conseguendo il diploma poco dopo aver recitato in “La Storia”.

Fin da giovane, il suo sogno è stato quello di diventare attore, come dimostra il suo ingresso in un’agenzia dello spettacolo già durante il periodo al liceo, gestita da amici di famiglia.

Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto con la miniserie “La Storia”, diretta da Francesca Archibugi.

Nella serie, Francesco interpreta il ruolo di Antonio “Nino” Mancuso, fratellastro di Useppe, il bambino che la protagonista Ida (interpretata da Jasmine Trinca) ha scelto di dare alla luce, nato dalla violenza che aveva subito nel 1940 da parte di un soldato tedesco.

Per quanto riguarda la vita privata di Francesco Zenga, non si hanno molte informazioni. Al momento non è noto se ci sia o meno una fidanzata nella sua vita.

Parentela con Walter Zenga

Contrariamente alle voci, Francesco Zenga non è figlio del celebre portiere di calcio Walter Zenga, anche se tra i due ci sarebbe comunque un legame di parentela.

