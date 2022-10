Mentre va in scena la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i quali stanno per approdare in Tribunale per parlare di borsette e costose scarpe scomparse, emergono alcuni dettagli della nuova vita sentimentale dell’ex Capitano della Roma. Al dito dell’uomo è infatti comparso un anello.

Francesco Totti e Noemi Bocchi con l’anello al dito

Francesco Totti aveva ammesso di frequentare Noemi Bocchi dallo scorso Capodanno. La coppia a quanto pare starebbe facendo sul serio e la dimostrazione arriva direttamente dall’anello al dito che simboleggia la promessa di un legame che parte da lontano.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato la coppia, felice e serena, impegnata in una cena in famiglia. Ecco cosa si legge:

Al dito di entrambi, a sorpresa, spunta lo stesso prezioso cerchietto. E si parla già di una nuova casa per la coppia.

La promessa sarebbe giunta dopo 10 mesi di frequentazione e sarebbe il preludio di un futuro insieme. Alla cena erano presenti anche Isabel, figlia minore di Totti e Ilary, ed i due figli di Noemi. “Un’immagine potente che arriva dopo mesi vissuti di nascosto, nel pieno della separazione tra Totti e Ilary”, scrive ancora Chi.

Ed intanto Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero anche cercando una casa dove andare a vivere insieme e dove ovviamente ospitare anche i figli in base agli accordi di separazione.