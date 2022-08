Francesco Chiofalo svela cosa gli è successo dopo il ricovero d’urgenza

Francesco Chiofalo, dopo il ricovero d’urgenza a Catania e il video sulla sedia a rotelle (e con le stampelle ripreso dalla fidanzata Drusilla Gucci), ha deciso di rompere il silenzio e ritornare sui social spiegando cosa gli era accaduto durante la serata in discoteca in Sicilia.

Purtroppo sono stato piuttosto male e voglio raccontare quello che mi è successo. Praticamente mi sono ricoverato perché mi trovavo durante una serata in Sicilia, ospite dentro una discoteca. A un certo punto, da che mi sentivo bene e andava tutto perfettamente, era tutto normale, mi sento paralizzato completamente il braccio destro e la gamba destra.

Dopo pochi secondi hanno iniziato a tremare come se avessi il morbo di Parkinson. Mi è preso un colpo. Mi sono chiesto cosa stesse succedendo. Il mio braccio destro e la mia gamba destra erano rimasti totalmente paralizzati.

Hanno deciso immediatamente di chiamare un’ambulanza e di farmi portare d’urgenza al pronto soccorso di Catania. Poi mi hanno spostato a Roma perché volevo essere ricoverato qui a Roma anche perché a Catania ero solo e volevo tornare nella mia città.

Questo tremore abbinato alla paralisi mi è durato per quattro giorni. L’ho vissuta malissimo e non vi nascondo che ad un certo punto ho pensato al peggio.

Ho pensato di essere rimasto invalido, non andava via questo tremore con questa paralisi. Logicamente sono stato malissimo, anche per questo non mi sono fatto vivo qui sui social. Non ci stavo con la testa.

L’ho vissuta male proprio a livello psicologico. La cosa più pesante in quella situazione per me era non riuscire a camminare e dover andare in giro con la sedia a rotelle.