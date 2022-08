Francesco Chiofalo torna a farsi vedere dopo lo spavento del suo ricovero in ospedale. E’ passata una settimana dalla serata a Catania in seguito alla quale ha avuto un malore che lo ha costretto al trasporto in ambulanza nel pronto soccorso più vicino. Poi il ritorno a casa, a Roma ed il silenzio social. Adesso Francesco si è fatto vedere di nuovo in piedi, mentre cammina con qualche difficoltà con le stampelle. I suoi primi passi sono stati ripresi dalla fidanzata Drusilla Gucci e pubblicati nelle sue Instagram Stories.

A corredo delle prime immagini di Francesco Chiofalo in piedi con le stampelle, Drusilla Gucci ha scritto una dedica destinata all’ex volto di Temptation Island: “Il mio guerriero” con tanto di cuore rosso. Nel video che trovate in apertura, lo incoraggia sostenendolo e motivandolo. Lui replica facendo notare quanto sia difficile camminare con le stampelle.

Poco alla volta, quindi, Chiofalo dimostra di stare recuperando le forze, sebbene la gamba sollevata durante la sua prima passeggiata con le stampelle possa destare ancora qualche preoccupazione. Lo scorso giovedì aveva tranquillizzato i suoi follower spiegando:

Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole.