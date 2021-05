L’esperienza di Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021 si è conclusa dopo circa tre mesi e a poche settimane dalla finale. Un grande dispiacere per la showgirl che ha vissuta una delle esperienze più intense della sua vita. La Lodo ha fatto ritorno sui social e nelle passate ore ha riferito ai suoi follower come sta e come si sente.

Francesca Lodo torna sui social dopo l’Isola dei Famosi

Per Francesca Lodo il ritorno alla vita reale non è stato semplicissimo in quanto ha dovuto fare i conti con alcuni piccoli problemi legati al sonno ed all’alimentazione. Ne ha parlato in alcune sue Instagram Stories (il video in apertura) in cui ha spiegato come sta e quanti chili ha perso:

Mi fa stranissimo parlarvi, ancora sono un po’ scioccata, il telefono… Faccio un po’ di fatica. Questa bella ricrescita, sono in quarantena, non posso neanche uscire. Io sto bene, sono un po’ magra. Devo fare attenzione devo andare molto con cautela perché ho un po’ problemi sia col dormire sia nel mangiare. Però sto recuperando. Volevo dirvi grazie. Sono quasi in imbarazzo perché non mi aspettavo l’affetto, il sostegno, i messaggi stupendi che mi avete mandato. Ringraziare le pagine fan. Da dove inizio? Inizio col dirvi che sono molto felice. Questa esperienza è stata, forse non si trovano le parole per spiegare perché se non lo fai non lo puoi spiegare. Io ho patito la fame vera. Ho perso 15 kg. Sto cercando di recuperarli pian piano ma sono felice di averla fatta, sono fiera di me. Mi guardo allo specchio e sono contenta dell’esperienza che ho fatto e di come l’ho fatta. I vostri messaggi me lo confermano.

Infine la Lodo ha spiegato come si sente ad essere uscita a pochi giorni dalla finale dell’Isola, ammettendo di essere un po’ amareggiata: