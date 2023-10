L’intervista di Fedez sul Nove a Che tempo che fa, potrebbe aver “risvegliato” il team di Belve. Secondo TVBlog, quindi, è possibile che Francesca Fagnani possa ritornare dove tutto ha avuto inizio.

Magari, perché no, proprio verso quel canale che gli diede il battesimo. Naturalmente ci riferiamo al Nove, rete questa attualmente in grande spolvero, dopo l’approdo su questo canale di Fabio Fazio ed il suo Che tempo che fa.

E ancora:

Nove per altro, come già detto, che ha ospitato domenica, proprio nel varietà di Fazio, quel Fedez, a cui Francesca Fagnani ha dovuto rinunciare per volere del suo editore.

Il rapporto dunque fra la Rai e Francesca Fagnani è divenuto certamente più freddo e più difficile dopo quel “niet” della tv pubblica.

Francesca Fagnani, per altro, in maniera molto diretta e onesta, ha fatto subito sapere la sua contrarietà circa la decisione della Rai di bloccare il giudice di X Factor.