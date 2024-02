Fragili di Il Tre, canzone Sanremo 2024: significato, ecco di cosa parla

Si intitola Fragili la canzone di Il Tre, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024. Guido Senia, classe 1997, alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, si prepara a raccontare il coraggio e le paure. Ecco qual è il significato del brano con il quale si esibirà nella 74esima edizione della kermesse canora.

Fragili di Il Tre: significato canzone Sanremo 2024

La canzone Fragili in gara a Sanremo 2024 è stata scritta dallo stesso Il Tre (Guido Luigi Senia), con G. Di Mario, P. Zou, F. M. Aprili e I. Sinigaglia.

E’ un brano che parla di fragilità, del bisogno di imparare ad accettarsi per evitare di far stare male gli altri, sia nella vita di tutti i giorni che in amore. Un brano che spazia tra il pop e rap e che vede l’adozione dell’extrabeat, una tecnica del rap che permette di andare al doppio della velocità rispetto alla base, nonché sua cifra stilistica.

Parlando del significato della canzone Fragili, Il Tre ha spiegato ad Amica.it:

Nasce da un periodo scuro della mia vita e invita le persone a convivere con i propri mostri. Quando impariamo ad accettare le nostre crepe, ammettiamo i nostri errori ed affrontiamo i nostri tormenti. Chiedere scusa è mostrare le proprie debolezze, come quelle di non sapere amare nella maniera giusta del “sentirsi in catene” e del finire a far soffrire anche altre persone. Siamo tutti umani e mostrare le nostre fragilità è un punto di forza per crescere e per diventare più consapevoli di noi stessi.

QUI PER LEGGERE IL TESTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL TRE (@il_3official)