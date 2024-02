Fiordaliso durante l’ultima diretta del Grande Fratello ha abbandonato il reality show. La cantante ieri sera ha svelato di non guardare Sanremo 2024 ed ha scritto un messaggio per l’amica Beatrice Luzzi.

Non sto guardando Sanremo, sto guardando Beatrice… ce la fa la mia rossa del coraçon… ce la fa. Non ci voleva la mia uscita? Ero stremata ma non vedevo l’ora di entrare su Twitter.

Beatrice, proprio dopo l’uscita di Fiordaliso, ha avuto un forte crollo pensando anche di lasciare il gioco:

La pagina Instagram di Beatrice ha diffuso anche una lettera scritta dagli amici:

Non possiamo credere che qualcuno chieda proprio a te, alla nostra Beatrice, in diretta televisiva, di negare i tuoi princìpi. Quei principi sono alla base della nostra esperienza di vita, fatta di uguaglianza, condivisione, solidarietà… Non possono essere messi in dubbio da nessuno.

Altro che relazioni tossiche. Per noi sei sempre stata aria pura, intelligenza, intraprendenza, amore. Tra noi l’importante è sapersi a un clic di distanza, pronti a riprendere da dove abbiamo cominciato.

Riprendi da lì amica cara, da dove abbiamo cominciato, dai nostri valori, dalla nostra voglia di essere migliori per cambiare le cose, almeno un po’, per qualche momento, da qualche parte, con qualsiasi interlocutore.

Noi, cara Beatrice, siamo con te, ti seguiamo, parliamo, naturalmente discutiamo, ci sbilanciamo in pronostici e, se necessario, ti proteggeremo come meglio potremo. Un abbraccio stretto stretto.