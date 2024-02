Finiscimi di Sangiovanni: significato canzone Sanremo 2024

Finiscimi è la canzone che Sangiovanni porta al Festival di Sanremo 2024. Dopo essere stato in gara nel 2022 e ospite l’anno successivo, l’ex di Amici di Maria De Filippi è pronto al suo ritorno. Ma qual è il significato del suo brano? Ecco di cosa parla.

Finiscimi di Sangiovanni a Sanremo 2024 è stata scritta da Sangiovanni, insieme a P. Miano, F. Vaccari, A. Ferrara e F. Campedelli. Il brano è nato durante la sua permanenza di un mese a Los Angeles.

La canzone Finiscimi di Sangiovanni parla della fine di una relazione con annesse ammissioni delle sue colpe. A Sanremo 2024 sarà accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Davide Rossi:

Vorrei concentrarmi tanto sull’interpretazione e sull’intensità. Mi sta dando un grande aiuto il vocal coach Pachy Scognamiglio, da cui ricevo lezioni di canto.

Sul significato della canzone Finiscimi, a Il Gazzettino Sangiovanni ha dichiarato:

È nata l’estate scorsa a Los Angeles, mentre lavoravo al nuovo album, che uscirà entro la fine dell’anno e avrà la direzione artistica di Sixpm (vero nome Andrea Ferrara, le cui collaborazioni spaziano da Jovanotti a Guè, ndr). Avevo bisogno di liberarmi di alcuni sassolini che non mi facevano andare avanti. È una ballata. Non l’ho scritta per Sanremo, ma riascoltandola ho capito che su quel palco poteva assumere un significato ancora più profondo.