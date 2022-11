Finalisti Tu si que vales, ecco chi sono: due allievi di Amici 22 si esibiscono in diretta, le anticipazioni

Finalisti Tu si que vales: questa sera, sabato 19 novembre 2022, andrà in onda la finale dello show (eccezionalmente in diretta) su Canale 5. Alla conduzione ritroveremo come di consueto Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Finalisti Tu si que vales, ecco chi sono: due allievi di Amici 22 in studio

Nella giuria di Tu si que vales pronti per gli ultimi importantissimi commenti: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli.

Il vincitore riceverà un premio pari a 100 mila euro che potrebbero sommarsi ai 30 mila euro del premio Tim che viene assegnato a ogni puntata.

Nell’ultima gara di stasera i concorrenti saranno divisi in gruppi e poi i vincitori di ciascun gruppo si sfideranno tra di loro.

L’anno scorso primeggiò il folignate Andrea Paris. Un altro premio, che consiste in un viaggio, verrà assegnato al talento della “Scuderia Scotti” (gli eccentrici concorrenti selezionati da Gerry Scotti).

Ecco i finalisti:

Antonietta Messina Daniel K Die Mobiles Diego Castaldi Erika Lemay Fiammetta e Francesca James Marco Mingardi Muy Moi Phuoc Anh Duong Stefanny and Yeremy i The Lads Trygve WakenShaw Yelizaveta Krutikova

Il trofeo della scuderia Scotti

Chi si sfiderà per la finale di Tu si que vales per la scuderia Scotti? Tra i talenti di zio Gerry, a darsi battaglia troveremo: Valter La Mantia, Giovanni Lepori e Roberto Maurici.

Due allievi di Amici 22 in studio

Aaron e Gianmarco, rispettivamente cantante e ballerino di Amici 22, si esibiranno stasera in diretta nel corso della finalissima.