Film di Natale 2023/24, programmazione 19 dicembre: stasera in TV, oggi in onda su tutte le reti

Film di Natale 2023/24: la tv si trasforma in una miniera d’oro di film top per le festività in onda sulla Rai, Mediaset e Sky. C’è di tutto: da classici natalizi a pellicole imperdibili che hanno segnato la storia del cinema.

Film di Natale 2023/24, programmazione giorno per giorno

In primissima fila, ci sono risate garantite con Io sono Babbo Natale con il mitico duo De Sica e Siani, e non dimentichiamoci delle perle di Aldo, Giovanni e Giacomo.

E la vigilia di Natale? Impossibile non rispettare la tradizione! Italia 1 ci delizia con Una poltrona per due. Un must per chi vuole iniziare le festività con una risata.

E se vuoi vivere il Natale a tutto cinema, Sky accende il suo canale speciale: Sky Cinema Christmas.

I film in lista? I peggiori giorni, Lo schiaccianoci e il flauto magico, e per gli amanti dell’adrenalina, la saga di Fast & Furious in un canale dedicato. Non c’è scampo, il divano sarà il tuo posto fisso in queste vacanze!

Stasera in TV, oggi 19 dicembre 2023

Su Rai2, a partire dalle 21.10 andrà in onda il film Io sono Babbo Natale con Marco Giallini e Gigi Proietti. Su Tv8, alle ore 21.35 il film Una corona per Natale. Su WbTv (canale 37), alle 21.30, il film Merry Christmas in Love 2. Su RaiMovie, alle 19.25, il film Febbre da cavallo. Su Tv2000, alle 20.55, il film per la tv Natale in casa Cupiello con Sergio Castellitto e Marina Confalone per la regia di Edoardo De Angelis.

