Chi è il fidanzato di Clotilde Esposito di Mare Fuori?

Chi è il fidanzato di Clotilde Esposito? La giovane e talentuosa attrice di 25 anni, è nata a Napoli il 20 aprile 1997 sotto il segno zodiacale dell’Ariete.

Chi è il fidanzato di Clotilde Esposito di Mare Fuori?

La sua carriera nel mondo della recitazione è iniziata sin da giovanissima, e ha completato brillantemente gli studi universitari laureandosi in Giurisprudenza.

Clotilde ha sempre avuto il sostegno dei suoi genitori, che l’hanno accompagnata nei vari set fin da quando era ancora minorenne.

La sua passione per la recitazione è stata ispirata dal film ‘A qualcuno piace caldo’ e rappresenta per lei un modo per esprimersi ed esplorarsi, una vera necessità per l’anima.

Nonostante la sua innata passione, Clotilde è riuscita a conciliare gli studi universitari con la sua carriera artistica, anche se ammette che non è stato facile dare gli esami nei giorni prestabiliti.

La sua carriera televisiva ha avuto inizio nel 2013 con la serie Pupetta: Il coraggio e la passione, seguita da altre partecipazioni in produzioni come Furore: Il vento della speranza, Milionari, e Sotto copertura.

Dal 2020 fino ad oggi, Clotilde Esposito fa parte del cast della fiction Mare Fuori 3, dove interpreta il ruolo di Silvia Scacco.

Nel 2023, il cast di Mare Fuori è stato ospite a Sanremo 2023, dove hanno cantato la sigla della serie.

Oltre a Clotilde Esposito, nel cast di Mare Fuori troviamo altri talentuosi attori e attrici come Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, e molti altri.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ufficialmente Clotilde non risulta essere fidanzata.