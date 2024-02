L’interminabile attesa è terminata: Andrea Iannone ha fatto il suo ritorno ufficiale in pista dopo la sua sospensione di 4 anni per violazione del regolamento antidoping commessa il 10 novembre 2020: Elodie e Belen Rodriguez hanno commentato. Elodie e Belen commentano il ritorno in pista di Iannone E il suo rientro è stato davvero sorprendente: …

Leggi tutto “Iannone torna in pista, Elodie fa impazzire i social con la sua dedica: ecco il commento di Belen Rodriguez”