Chi è la fidanzata di Big Mama? Il vero nome della cantante è Marianna Mammone, è una rapper italiana che ha guadagnato popolarità nel panorama musicale urbano.

Nata ad Avellino nel 2000, Marianna ha scelto il nome d’arte “Big Mama” come un alter ego artistico che le permette di affrontare le sue fragilità e mostrare al mondo le sue cicatrici attraverso la musica.

Marianna Mammone, in arte Big Mama, ha iniziato la sua carriera musicale scrivendo i suoi primi testi all’età di 13 anni e pubblicando le sue canzoni su YouTube.

Ha poi firmato con l’etichetta Pluggers, che ha curato le sue uscite dal 20202. Tra i suoi brani più noti ci sono “Mayday” e “Formato XXL”, che hanno attirato l’attenzione del grande pubblico e dei media.

Nonostante la sua crescente popolarità, Big Mama ha scelto di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori fino a Sanremo 2024. Ed infatti, durante la conferenza stampa ha presentato ufficialmente la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini:

Il brano è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. È stata una sessione in studio veloce, in due o tre ore avevamo il pezzo. Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza Maria Lodovica Lazzerini che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo.

È un pezzo che dovevo a me, prima di questo non avevo mai parlato di me con il cuore in mano così. In tutte le fasi della mia vita, nessuno mi ha mai detto scusa o dato motivazioni per ciò che subivo.