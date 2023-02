Si chiama BigMama ed accompagna Elodie a Sanremo 2023 nella quarta serata dedicata ai duetti ed alle cover. Ma chi è? L’artista ha debuttato sul palco del Primo Maggio 2022, esclamando davanti ad una piazza di 300mila persone: “Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono fig*!”.

BigMama chi è?

La frase di BigMama ha un significato profondo, perché rappresenta la risposta al bullismo ricevuto da piccola. La rapper è il simbolo del body positive e sposa pienamente la causa Lgbtq+. La giovane si è dichiarata bisessuale.

Vero nome e significato

Il vero nome di BigMama è Marianna Mammone. Classe 2000, la rapper è nata ad Avellino, in Campania, e cresciuta in un piccolo paese di provincia. Nel 2019 arriva a Milano dove insegue il sogno di diventare una artista rap.

Tra le sue icone, Missy Elliott, Lauryn Hill ma anche Lisa ‘Left Eye’ Lopes, Lizzo e Salmo. Nel 2013 inizia a scrivere i primi pezzi, registrati nella sua stanza e poi pubblicati su Youtube.

Perché BigMama? Per vari motivi. ‘Big’ nel senso di grosso, in riferimento alla corporatura di Marianna, ma BigMama è, in slang, anche il sinonimo di donna forte, a capo di un movimento.

Presa in giro da piccola per via delle sue forme generose, nei suoi testi affronta i temi del bullismo e della discriminazione, ma anche dell’omofobia e dell’autolesionismo. Le sue canzoni sono un’arma perché, dice, “le minoranze vanno difese”.