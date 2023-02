I Ferragnez verso la separazione? Secondo Whoopsee, Fedez e Chiara Ferragni sarebbero nuovamente in pace fino a festeggiare San Valentino insieme lontani dai social.

In questi minuti, una storia Instagram di Amedeo Venza, mette in evidenza un altro aspetto della questione, ben più drammatico e negativo del previsto: “Ferragnez verso la separazione”.

Quale sarà la verità? Dopo la fine di Sanremo 2023, Chiara Ferragni è tornata a Milano con i suoi figli ed ha ringraziato tutti tranne Fedez. Di contro, il marito ha condiviso un tweet confermando alla moglie tutto il suo amore.

Fedez e Chiara, proprio in queste ore, sono stati beccati insieme a Milano e Whoopsee parlava di crisi rientrata.

Venza però, ha approfondito la questione:

Mi è arrivato uno screen di una ragazza che abita o lavora da quelle parti e mi diceva che lì c’è uno studio legale che lavora per i personaggi famosi. In base a quello abbiamo ipotizzato che andassero là. Ovviamente sono supposizioni anche se si spera che non sia così anche se lì c’è uno studio legale.