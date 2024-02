Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati (e non è andata bene)

Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati prima del weekend. I Ferragnez si sono separati da qualche settimana e avrebbero già messo in modo gli avvocati.

Le indiscrezioni ci giungono da Dagospia che svela con una “flash news” che la ex coppia non avrebbe fatto alcun passo verso la riappacificazione:

L’influencer e il rapper si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma e’ bastato che Fedez leggesse l’intervista rilasciata dalla moglie al “Corriere” per andare su tutte le furie – il cantante ora sta cercando una nuova casa a Milano.

Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano. Per fare pace? Macche’: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo.

Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’ la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi).

Hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta, circa 4 anni fa.

Devo dire che c’è sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti. Liquidare tutto ciò con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione.

Scomodare l’ANSA per uno tzunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno. Non ne combinano una giusta.