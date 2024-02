Fedez e Chiara Ferragni: tutti i numeri (social) della crisi, il crollo

Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente in crisi nera. Ormai appare sempre più impossibile parlare di “presunta” anche alla luce degli interventi stringati dei due protagonisti. Lui, nervosissimo, a Pomeriggio 5, lei in una intervista al Corriere e sui social, dove ha iniziato a condividere i suoi momenti della sua nuova vita senza il marito.

Fedez e Chiara Ferragni: tutti i numeri dietro la crisi

Una crisi che si sarebbe rispecchiata inevitabilmente anche sui relativi social, dove entrambi portano avanti un importante patrimonio costituito dai loro follower. Ma cosa sta succedendo da questo punto di vista?

Le vicende private e legali degli ultimi mesi (in modo particolare per quanto riguarda il Pandoro gate che ha coinvolto direttamente Chiara Ferragni), hanno avuto inevitabilmente degli effetti nefasti anche sui volumi di interazione dei principali canali social di entrambi, in particolare di Instagram.

A svelarlo è Sensemakers che ha condotto un’analisi attraverso i dati Comscore Social relativi ai trend dei volumi d’interazione sui canali dei Ferragnez da Novembre 2022 fino al 21 Febbraio 2024, confrontando le variazioni rispetto dell’engagement social rispetto ai mesi precedenti alla crisi. Ecco nel dettaglio cosa riporta Fanpage.it che cita l’analisi in oggetto:

Fedez vede un dimezzamento (-51%) dei volumi di interazioni confrontando Dicembre 2023 (mese in cui è scoppiato il “caso Balocco”) con lo stesso mese del 2022. Ancora più forte, nel confronto con l’anno precedente, il calo di Gennaio 2024 (-81%), quando Fedez ha pubblicato un solo post (a fronte dei 6 di gennaio 2023). Focalizzando il confronto con Dicembre 2023, Gennaio 2024 registra un calo dell’83% in termini di interazioni. Ancora nessun contenuto è stato pubblicato fino al 22 Febbraio 2024. Calo allineato quello di Chiara Ferragni, che vede dei volumi in contrazione sia per engagement (- 11% tra novembre ’22 e novembre ’23, -60% tra dicembre del 2022 e 2023 e un -81% tra gennaio 2023 e gennaio 2024) che per contenuti. Nonostante la flessione, tuttavia il profilo di Chiara Ferragni rimane piatto in termini di variazione nel numero di followers. Addirittura, se si confrontano le numeriche rispetto a gennaio dello scorso anno, si registra una crescita, sia per Fedez (+2%) sia per la stessa Ferragni (+4%).

Un crollo evidente nel numero di interazioni, che evidenzia ulteriormente il periodo non semplice per la coppia, che probabilmente già da tempo ha iniziato a interessarsi più delle proprie vicende private dando meno spazio ai social, per quanto questo sia abbastanza emblematico per due personaggi che hanno usato questo strumento per veicolare messaggi importanti ma al tempo stesso alimentare i rispettivi affari.