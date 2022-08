Fedez e Chiara Ferragni: chi guadagna di più? I Ferragnez hanno raccontato ai follower chi “fattura” maggiormente tra il rapper e l’imprenditrice digitale.

“Non faccio il casalingo, che comunque è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo al mantenimento della mia famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara”, ha spiegato Fedez.

Chiara Ferragni ha aggiunto: “Diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. Ma dai ragazzi, non è il mio mantenuto. Lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto”.

Fedez ha svelato come sta dopo il tumore

Se sono diabetico? Fortunatamente no. Devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol. Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo.