Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? Il clamore delle ultime settimane sembra avere avuto delle ripercussioni anche sulla relazione matrimoniale della coppia. Voci che sembrano andare avanti da un po’ ed alle quali nessuno dei due diretti interessati ha (finora) mai replicato. Almeno fino all’intervento del rapper avvenuto nelle passate ore.

Fedez e Chiara Ferragni dopo lo scandalo: interviene il rapper

Il settimanale Chi ha voluto accendere i riflettori proprio su alcuni aspetti della vita di Chiara Ferragni e Fedez dopo lo scandalo dei Pandori Balocco. Ma cosa sta accadendo davvero ai Ferragnez? L’impero, economico e sentimentale, starebbe davvero per sgretolarsi?

Il magazine ha ripercorso gli ultimi avvenimenti che hanno interessato la vita di Chiara Ferragni e Fedez e nel report pubblicato ha parlato anche di cifre, a partire dal grande patrimonio dell’influencer:

Il marchio Chiara Ferragni vale 40 milioni di euro, la seconda italiana più pagata di Instagram dopo Khaby Lame, e il suo compenso può superare i 90mila euro a post.

Inevitabile un focus su quanto accaduto in seguito alla sanzione dell’Agcom, con le inevitabili conseguenze social: una perdita di circa 210 mila follower per la Ferragni e di 119 mila, di riflesso, per Fedez. Per non parlare della fuga dei brand, nonostante le scuse pubbliche dell’influencer e la donazione spontanea di un milione di euro (già giunti) al Regina Margherita di Torino.

Sono susseguite le prese di posizione di Fedez in difesa della moglie e contro i giornalisti di Pomeriggio 5 e della stessa Myrta Merlino, con un duro botta e risposta.

Quindi, le voci di una crisi, alimentate anche dalle vacanze di Chiara in uno chalet di montagna con tutta la famiglia ma senza Fedez, rimasto nel frattempo a Milano tra allenamenti e il suo impegno a Muschio Selvaggio, in merito al quale nelle passate ore è esploso un nuovo caso che potrebbe mettere nei guai il rapper.

In merito al rapporto attuale tra Chiara e Fedez, Chi scrive:

Non è un mistero che Fedez reputi i collaboratori di Chiara responsabili del polverone che anche lui sta pagando. E che non condivida le loro strategie. Si parla di crisi nella coppia, cosa che farebbe gioco soprattutto a chi vuole spostare l’attenzione.

L’articolo di Chi è stato ovviamente ripreso da molti siti, tra cui anche Fanpage.it, in un articolo che titola: ““Chiara Ferragni e Fedez in crisi”: il patrimonio, la fuga dei brand e la fiducia minata dei followers”. Articolo condiviso anche su Instagram sotto forma di post ed al quale Fedez ha replicato smentendo le voci di una crisi (e forse tutto il resto):

Mamma mia quante str*nzate che scrivete.