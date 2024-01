Chiara Ferragni e Fedez: cosa sta succedendo in casa Ferragnez? A svelarci un retroscena croccantissimo ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che nelle passate ore è tornata a parlare della coppia al centro del gossip.

Chiara Ferragni e Fedez: parla Selvaggia Lucarelli

Da una parte l’influencer e imprenditrice, coinvolta nel caso Pandoro e per la quale potrebbe mettersi male, alla luce delle indagini in corso che la vedono indagata per truffa aggravata. Dall’altra Fedez, protagonista in questi giorni di un duro botta e risposta con Myrta Merlino.

Proprio quest’ultimo potrebbe essere alla base di una presunta maretta interna alla coppia e che non sarebbe piaciuta neppure ai legali che stanno seguendo la moglie. A svelarlo è stata Selvaggia Lucarelli attraverso una sua Instagram Story:

In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti. Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due. Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta.

Insomma, la Lucarelli non prevede un futuro roseo per i Ferragnez, messi duramente alla prova dagli ultimi avvenimenti. Un vero e proprio scandalo affrontato ampiamente anche dalla stampa estera e che potrebbe avere delle conseguenze anche economiche sull’impero finora creato.

